Jornalista da Globo volta a massacrar programa de Pitel e Fernanda: ‘Ideia ruim’

Reprodução/ Multishow Fernanda e Pitel

As ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel caíram em desgraça com o programa Na Cama com Pitanda, no Multishow, e o seu derivado, Na Cama com Fofoca, na web, tem sido também duramente criticado.

‘Ideia ruim’

"Nota zero para "Na cama com fofoca", programa derivado do "Na cama com Pitanda", no ar no YouTube do Multishow. As apresentadoras e seus convidados ficam debatendo a vida alheia. Ideia ruim e surrada", detonou Anna Luiza Santiago, em sua coluna Play, do jornal O Globo.

O programa da ex-BBBs, no Multishow, também não escapou da língua afiada da colunista em sua estreia. "Nota zero para o áudio da estreia do ‘Na cama com Pitanda’, no Multishow. O volume oscilou demais. E o cenário merecia maior investimento. Pitel e Fernanda têm desenvoltura e carisma, mas a atração ainda precisa de ajustes", disparou.

Na web, os internautas concordaram com as críticas. "Esse 0 é merecido, programa horrível", "Infelizmente, não está agradando", "Um zero com louvor", "Um zero mais que merecido", dispararam.

Observatório dos Famosos.