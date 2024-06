Apresentadora do SBT se confunde e diz que Carlinhos Maia foi preso

Que situação! A apresentadora, Márcia Dantas, do programa policial do SBT, "Tá Na Hora", virou meme nas redes sociais. A jornalista confundiu o humorista Carlinhos Maia com o também humorista Carlinhos da Silva, mais conhecido como 'Mendigo'.

O caso virou assunto na web. Márcia ao reportar a prisão do humorista trocou o nome do réu: “Gente, o humorista Carlinhos, que ficou conhecido pelo personagem Mendigo, você se lembra né? Ele vai passar por audiência de custódia, porque foi preso, em São Paulo", disse ela com toda certeza!

Em seguida, o repórter Lucas Carvalho, que acompanhava as falas da profissional, 'soprou' o nome correto do humorista. "Lucas Carvalho. 'Carlinhos Mendigo', soltou ele. "Carlinhos Mendigo. Perdão! Carlinhos Mendigo", se retratou ela.

As piadas na web foram tantas que até o apresentador Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia, entrou na brincadeira. "Márcia não consigo engravidar não 'mulé'", brincou ele. Na sequência, a apresentadora, aos risos, comentou: "Errei, gente! Mas corrigi", escreveu ela.

Vale lembrar que o humorista Carlinhos da Silva, o Mendigo, que fez sucesso no extinto programa Pânico na TV, foi preso na última terça-feira (18), por não pagar a pensão do filho. O humorista devia mais de R$ 200 mil.