Bruna Viola lança novo single com parceria de Chitãozinho e Xororó

A cantora Bruna Viola lançará nesta sexta-feira (21/6) o single Vida nas plataformas digitais. Com a participação de Chitãozinho e Xororó, a música valoriza a essência do sertanejo. A canção também ganhará um videoclipe em breve.

Com versos que promovem uma viagem no tempo e sentimento de saudosismo, Vida promete emocionar o público. A canção fala sobre pessoas que abandonaram a vida no interior em busca de oportunidades, mas que constantemente sentem saudades daquela realidade mais simples. “Cresci na fazenda, vivi momentos marcantes na minha vida na roça com meus avós, com a família reunida. Meu coração pulsa mais forte com saudade dessa época. Essa música tem muito do que eu amo e valorizo”, confessa a artista, em nota.

A reunião dos músicos sertanejos é a segunda parceria entre eles após a participação de Bruna no DVD Elas em evidências, de Chitãozinho e Xororó. A ganhadora da 18ª edição do Grammy Latino com o álbum Melodias do sertão já teve canções que entraram para trilha sonora de novelas da TV Globo. O seu último trabalho foi o single De Cuiabá pro Brasil, com um feat de João Carreiro.