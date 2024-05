Chitãozinho & Xororó anunciam a turnê ‘Por todos os tempos’

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó anunciou, nesta terça-feira (28/5), a turnê Por todos os tempos, que vai rodar o Brasil com shows marcados mais de 15 datas no segundo semestre. Durante as apresentações, a dupla pretende resgatar o repertório que marcou a carreira dos cantores.

Com shows confirmados em Curitiba, São Paulo, Brasília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José, Balneário Camboriú, Londrina, Maringá, Goiânia, Rio de Janeiro, Campinas e Campo Grande, a turnê também vai tratar de contar um pouco da história da dupla na música brasileira. Os fãs poderão reviver momentos lendários com canções como Evidências e No rancho fundo, que fizeram parte da trilha sonora da vida dos brasileiros.

Por todos os tempos será dividida em quatro blocos que narram a trajetória de Chitãozinho & Xororó. A dupla está confirmada no festival TURÁ, em São Paulo, e no Rock in Rio, com as participações de Simone Mendes, Luan Santana, Ana Castela e Júnior.