Advogados sobre prisão de Justin Timberlake: ‘Ele terá muito a dizer’

Justin Timberlake foi liberado da prisão após ser detido por dirigir sob influência de substâncias e agora aguarda julgamento marcado para 26 de julho. Se condenado, enfrentará multa e possível pena de prisão de até um ano, com suspensão da carteira de habilitação por pelo menos um ano.

Seu advogado, Edward Burke Jr., afirmou que defenderá vigorosamente o cantor, destacando que "ele terá muito a dizer no momento apropriado".

O incidente ocorreu quando Timberlake foi detido em sua BMW 2025, supostamente não respeitando um sinal vermelho e dirigindo fora da faixa designada. A Polícia de Sag Harbor confirmou que ele foi colocado sob observação oficial nas primeiras horas da manhã após a detenção.

Enquanto enfrenta o processo legal, Timberlake continua em sua turnê promocional do álbum "Everything I Thought It Was", com uma apresentação agendada em Chicago. Aos 43 anos, casado com Jessica Biel desde 2012 e pai de dois filhos, o cantor enfrenta agora um desafio legal significativo que pode impactar sua carreira e sua vida pessoal.