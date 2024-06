Hospital divulga causa da morte de Chrystian, da dupla com Ralf

O cantor tinha 67 anos e deixa dois filhos de seu casamento com a influenciadora Key Vieira, com quem estava há 29 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@chrystiancantor)

O cantor Chrystian, que fez parte da dupla Chrystian e Ralf, morreu devido a uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia agravada por comorbidades, informou o Hospital Samaritano. Chrystian foi internado na unidade na quarta-feira (19/6), onde faleceu à noite.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz a nota.

O cantor tinha 67 anos e deixa dois filhos do casamento com a influenciadora Key Vieira, com quem estava há 29 anos. O velório ocorre desde 11h desta quinta-feira (20/6) em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

De acordo com a assessoria de Chrystian, ele precisou ser hospitalizado depois de ser diagnosticado com uma condição médica "que exige repouso imediato e tratamento especializado".

O artista foi internado em fevereiro no Hospital do Rim, em São Paulo, após diagnóstico de rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim, mas a cirurgia foi adiada para o final de 2024.

Por meio de nota, a família de Chrystian agradeceu o apoio dos fãs, amigos e colegas de profissão. "Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos", afirmam os familiares.

Leia a nota completa da família

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos."