Artistas de Brasília homenageiam cantor sertanejo Chrystian

O cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (20/6) aos 67 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista na madrugada de quinta (21), e a causa da morte não foi divulgada. O músico se dedicou à carreira artística por seis décadas e, ao lado do parceiro, marcou a história do estilo musical, com sucessos como Chora peito e Minha Gioconda. Inspiração de muitos cantores do gênero, Chrystian foi homenageado por artistas de Brasília.

“Falar de um ídolo é muito fácil. Ele foi e é uma referência para mim, um grande artista. Infelizmente não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, não deu tempo”, relata o brasiliense Douglas Rangel. “Seu legado será sempre lembrado e sua arte continuará por muito tempo nos alegrando e emocionando. Nossa música está de luto”, declara.

Henrique Rais, ex-integrante da dupla Henrique e Ruan, também lamentou a morte do ídolo sertanejo. “Eu sou um fã de Chrystian e Ralf desde que eu me entendo por gente. Eu sou do interior de Minas Gerais, Araxá. Eu cresci ouvindo as músicas deles nas rádios”, relembra Henrique. “Antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia de hoje em dia, de afinar e editar a voz, por exemplo. Eles já nasceram com esse dom”, elogia.

A dupla Chrystian e Ralf foi uma das responsáveis por fazer Henrique ingressar na carreira musical. “Eles foram um dos motivos desse meu início, uma das razões pelas quais me apaixonei pela música sertaneja e comecei a minha carreira, há 20 anos”, revela. “É uma perda muito grande ir para o sertanejo”, finaliza.

Nas redes sociais, grandes nomes se manifestaram em relação à morte do cantor. "Tô parado nessa notícia… não dá para acreditar! Como assim gente? Ele estava tão feliz com os projetos novos, falei com ele outro dia… um cara que sempre nos respeitamos e amamos um ao outro, sempre com aquele sorriso no rosto… Meu Deus!", escreveu Luciano Camargo, da dupla Zezé di Camargo e Luciano.