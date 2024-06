Escritora francesa Hannelore Cayre faz turnê no Brasil

Hannelore estará presente na embaixada após a exibição do filme 'A dona do barato' - (crédito: Reprodução)

Até o dia 30 de junho, a escritora francesa Hannelore Cayre fará uma turnê pelo Brasil para participar de eventos como o Festival da Palavra de Curitiba, o Fliaraxá e a Feira do Livro no Pacaembu. A autora da obra A patroa estará em Brasília no dia 26 de junho após a exibição do longa A dona do barato na Embaixada da França, a partir das 19h.

Estrelado pela atriz Isabelle Huppert, A dona do barato é a adaptação cinematográfica do livro lançado há pouco tempo no Brasil pela autora. O enredo acompanha uma tradutora que trabalha para a justiça francesa. Frustrada com as condições de trabalho e sem perspectivas de aposentadoria, a protagonista se vê diante da oportunidade de trilhar o caminho do crime, com enriquecimento rápido e sem violência.

Hannelore Cayre, além da Literatura, é roteirista, diretora de cinema e advogada criminal. Fora filmes e romances, chegou a produzir uma história em quadrinhos. O seu último trabalho literário recebeu o Prix du Polar Européen e o Grand Prix de Littérature Policière, dois grandes prêmios para romances policiais na França.