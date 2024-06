Zé Neto e Cristiano falam sobre Chrystian, com quem tinham rixa

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano também se despediu do cantor Chrystian, que morreu aos 67 anos nesta quarta-feira (20). O falecimento do cantor trouxe à tona uma antiga rixa entre eles, que começou há alguns anos devido a um incidente após um show. Na ocasião, os veteranos Chrystian e seu irmão, Ralf, teriam se recusado a conhecer os artistas mais novos, apesar de Zé Neto e Cristiano terem aberto o espetáculo para eles.

"Descanse, amigo. Beijo grande e muitas orações aos familiares e fãs desse grande artista (e ídolo) que perdemos. #Chrystian", dizia o texto no perfil oficial da dupla. Apesar da rixa, a dupla sertaneja demonstrou respeito e admiração pelo cantor falecido. Outros nomes da música também se manifestaram sobre a morte de Chrystian, que deixou mulher e filhos, e que, segundo informações, não via seu irmão Ralf há quatro anos.

Em entrevista ao Canal Sertanejo no YouTube, Zé Neto e Cristiano explicaram o motivo da rixa. Zé Neto lembrou: "Tinha uma fila com 20 e tantas pessoas podem tirar foto e ter acesso, isso a gente entende porque estamos acostumados." No entanto, ao chegarem na porta do camarim, foram barrados. "Eu não sei se é filho, acho que é filho do Chrystian, atendeu todo mundo. Chegou na nossa vez ele falou: meu pai e meu tio não querem atender vocês", relatou o sertanejo. O episódio causou um impacto profundo na dupla, mas Zé Neto enfatizou que não julgava os veteranos, reconhecendo que eles poderiam ter seus próprios motivos.

A dupla deixou claro que, apesar do desentendimento, Chrystian e Ralf sempre foram seus ídolos. Zé Neto chegou a oferecer um pedido de desculpas por ter falado sobre o incidente em público e expressou seu desejo de um dia poder se encontrar com Chrystian. "Não os conheço como pessoas, peço desculpa por ter falado em público o que falei [sobre não ter sido atendido por outros]. Como artistas está para nascer outros como vocês. Talvez Chrystian um dia eu tome uma com você. Continuo sendo fã e escutando e admirando", disse Zé, ao que Cristiano concordou. A declaração demonstra que, mesmo diante de conflitos, a admiração e o respeito pelo legado artístico de Chrystian permanecem intactos.