Atriz de ‘Alma Gêmea’ revela motivo de ter recusado posar nua na Playboy

Nívea Stelmann, que pode ser vista na reprise de Alma Gêmea (2005), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, contou já ter recebido proposta para posar nua, no final da década de 90.

Em entrevista recente ao podcast Inteligência Ltda, a artista relembrou o sucesso de sua personagem, Eliete, da novela Suave Veneno (1999), e que a repercussão entre o público contribuiu para o convite que foi feito pela extinta revista Playboy.

"Cheguei a receber um buquê de flores da Playboy com dois milhões de beijos. Fiquei duas noites sem dormir, mas falei "não" por causa do compromisso com a minha família. Cheguei a conversar sobre [com os pais]", contou a atriz de Alma Gêmea, que disse ter recebido apoio dos pais, mas acredita que teria se arrependido no futuro.

"Na época, eles falaram: ‘Para a gente está tudo bem’. Mas eu criei uma responsabilidade tão louca comigo, que, se eu tivesse feito, eu teria me arrependido. Hoje, também, porque eu tenho um filho de quase 20 anos. E tem um outro peso de um moralismo que eu tenho dentro de mim, que não é de ninguém. É meu", explicou Nívea Stelmann.

A atriz de Alma Gêmea garantiu que seu ensaio teria sido um sucesso em vendas, caso tivesse ocorrido. "Nessa época, eu já tinha uns anos de carreira, porque eu já estava fazendo "a garota do bumbum dourado". Ficava dançando É o Tchan no horário nobre. Então, realmente [a revista] ia vender. Por isso que eles ofereceram essa grana. Isso era fixo, fora as vendas", declarou ela.

