Festival de Cinema de Planaltina abre inscrições

O Motriz - Festival de Cinema de Planaltina abriu nesta sexta-feira (21/6) as inscrições para participar. Inspirado no conceito Escrevivências de Conceição Evaristo, o evento busca valorizar filmes que lutam contra as opressões de gênero, raça, sexualidade e classe. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de julho pelo site www.cinemotriz.com.br.

São aceitos filmes de curta-metragem com duração máxima de 30 minutos, de narrativa ficcional ou não-ficcional (documentário, ficção, experimental, híbrido ou animação), finalizados a partir de janeiro de 2022, que estejam em sintonia com objetivos da iniciativa. Dezoito produções serão selecionadas para concorrerem ao prêmio de R$3 mil reais.

Nesta 3ª edição, o festival continua com o objetivo de democratização ao acesso da população de Planaltina e do DF à produção brasileira contemporânea de curta-metragem. Celebrar raízes culturais e históricas de todos os cantos do país também é uma das propostas do evento.