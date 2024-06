Treyce divulga datas para turnê na Europa

A cantora Treyce anunciou nesta quarta-feira (19/6) as datas de sua nova turnê na Europa. A partir do dia 21 de junho, a artista passará por cinco países, com 11 apresentações no total. Intitulada Treyce Euro Tour, a série de shows contará com a primeira performance ao vivo do recém-lançado single Eu amei.

A turnê irá passar pela Alemanha, Portugal, Luxemburgo, Espanha e Suíça. “É um prazer poder levar minha música para outros países, saber que faço parte desse movimento e entender a responsabilidade de estar divulgando e potencializando o funk carioca”, expressa, em nota, Treyce. Esta será a segunda vez que ela tocará em solo europeu.

A dona do hit Lovezinho, que marcou o carnaval de 2023, também irá se apresentar no Gat Pride Madrid, maior desfile LGBTQIA+ do continente. A turnê terminará em Zurique no dia 20 de julho. Recentemente, a cantora também se apresentou em Dubai.