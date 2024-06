Escola Itinerante de Saberes Tradicionais desembarca em Águas Lindas

A parceria entre o Instituto Rosa dos Ventos e o Coletivo das Yás do DF e Entorno deu início à Escola Itinerante de Saberes Tradicionais. O projeto, realizado com apoio do Ministério da Cultura, realiza desde maio atividades formativas gratuitas em diversos Ilês no DF e cidades do Entorno. Neste domingo (23/6), a escola debaterá sobre a cultura afro e a história de terreiros brasileiros.

A partir das 9h será realizada uma oficina de culinária, onde será lecionado a preparação de uma comida tipicamente africana: acarajé e outros quitutes que complementam esse prato típico, como o vatapá.A programação gratuita terá atividades até às 15h.

Além de proporcionar aprendizado acerca da cultura africana, o projeto também prevê a criação de uma plataforma online para o mapeamento de Ilês no DF e Entorno. Por meio do site, será possível conhecer, localizar, casas de religião, associações e demais iniciativas que compõem esses territórios.