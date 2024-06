Afastada das novelas, Malu Mader acerta participação especial em Renascer

Musa absoluta das novelas dos anos 1980 e 90, presente quase que em uma produção por ano da TV Globo, Malu Mader entrou no novo milênio pisando no freio em relação à teledramaturgia, atuando em apenas cinco obras de 2000 para cá. A última foi Haja coração, em 2016.

Dispensada da emissora após 35 anos, em 2018, a atriz veterana de 57 anos — lançada ainda adolescente em Eu prometo (1983) —fez duas participações especiais— em Tempo de amar e Malhação, ambas em 2018 — e declarou não estar mais disposta a encarar um folhetim do início ao fim.

Mas a eterna “Fera radical” vai interromper o hiato para entrar em Renascer por seis capítulos. Na novela das nove, ela será uma executiva chamada Aurora, que viverá um tórrido romance como protagonista José Inocêncio — personagem de Marcos Palmeira com quem ela fez par romântico no sucesso Celebridade (2003). Na primeira versão, a personagem foi vivida por Mara Carvalho, então esposa de Antônio Fagundes, intérprete do fazendeiro de cacau na versão original.

Casada com o Titã Toni Bellotto — com quem teve João e Antônio, respectivamente, de 29 e 26 anos —, Malu Mader acumula no currículo, ainda, sucessos como as minisséries Anos dourados (1986) e Anos rebeldes (1992) e as novelas Top model (1989), O dono do mundo (1991), Força de um desejo (1999) e Ti-ti-ti (1985 e 2010). Além disso, a musa protagonizou o seriado A justiceira (1997).