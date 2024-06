Com filhos, príncipe William celebra aniversário em show da Taylor Swift

A cantora Taylor Swift compartilhou uma foto em que aparece ao lado do príncipe William e dos filhos mais velhos do monarca: George, 10 anos, e Charlotte, de nove. William completou 42 anos na sexta-feira (21/6) e celebrou o aniversário em um show da turnê The eras tour, em Londres.

Taylor parabenizou o príncipe de Gales e disse que o show em Londres foi um "começo esplêndido". Em um dos registros, além dos integrantes da família real, a cantora posou ao lado do namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

William também compartilhou a foto com Taylor na conta oficial do príncipe e da princesa de Gales no Instagram. Ele agradeceu a cantora americana e disse que teve "uma ótima noite".