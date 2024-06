Natália Lage, atriz, confessou que passa por altos e baixos na profissão constantemente. Em entrevista à Quem, ela admite que já pensou em desistir várias vezes, mas tem algo que não consegue.

‘Às vezes, a gente briga’

"Tenho uma relação de paixão com a profissão. Às vezes, a gente briga. Amo e, às vezes, quero ir embora, mas há alguma coisa que não me deixa ir embora porque é o que eu gosto de fazer", desabafou.

Atualmente, a atriz se encontra na série O Jogo que Mudou a História, disponibilizada no Globoplay. Ela contou detalhes do novo projeto. "É uma série com uma história muito forte e importante de ser contada. Embora seja ficcionalizada, é uma história presente em nosso país. Tinha vontade de trabalhar com o Heitor (Dhalia, diretor) há um bom tempo e ainda não tinha rolado. As produções da AfroReggae têm sido cada vez mais robustas e de conteúdo relevante. Fiquei superfeliz com o convite e com meu reencontro com a Roberta, uma personagem que havia interpretado em A Divisão", explicou.

Natália Lage despontou, ainda criança, nas novelas no final dos anos 80, mas foi na década seguinte que ela brilhou. Teve bastante destaque nas novelas Perigosas Peruas, 1992, e foi protagonista de Amor Está no Ar, de 1997.

O post Sucesso nos anos 90, Natália Lage desabafa sobre a carreira: ‘Às vezes, a gente briga’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.