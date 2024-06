Duda Nagle admite retirada estratégica após separação: "Pronto para retomar"

Aos 41 anos e com mais de 20 de carreira, Duda Nagle estreou como ator de novelas em Agora é que são elas, em 2003, e, de lá para cá, esteve em mais de 10 produções entre Globo, SBT e Record. Seu rosto pode ser visto em títulos globais como América (2005), Páginas da vida (2006), Caminho das índias (2009), Salve Jorge (2012) e A dona do pedaço (2019), além de Malhação (2016). Mas foi em 2017 que o filho da apresentadora Leda Nagle fez seu papel de maior repercussão: o protagonista da novela infanto-juvenil Cúmplices de um resgate, na emissora de Silvio Santos.

Longe dos folhetins desde 2022, quando estrelou a primeira temporada de Reis, na Record, Duda avisa que quer voltar logo aos sets. “Fiz uma retirada estratégica. A maior parte das produções são gravadas no Rio de Janeiro, e eu moro em São Paulo. Mas, no ano passado, parei tudo para me reorganizar após uma separação", declarou o ator ao Correio. Ele se refere ao fim do relacionamento de sete anos com a apresentadora Sabrina Sato, 43, com quem tem uma filha de 5 anos, Zoe.

"Lidei com todas as crises de identidade e com a necessidade de dar mais atenção para minha filha, para ela sentir o mínimo possível dos efeitos colaterais dessa mudança, dessa nova vida. Então, optei em focar nisso, ainda que surgisse um bom convite para atuar. E que bom que não rolou! Agora, já me sinto pronto para retomar com força total. Tenho a minha casa, temos a nossa guarda compartilhada, que é bem flexível, porque não trabalhamos com um horário comercial. A gente se ajusta, faz as trocas de acordo com as nossas agendas. Mas sempre priorizando a Zoe de ficar com um dos pais ou algum familiar. Assim, já posso voltar aos sets. Ser ator é a minha profissão principal”, concluiu.

Podcast em família

Atualmente, Duda está comandando o podcast Os Nagle, ao lado da mãe. No projeto, que está em sua segunda temporada, ele e Leda entrevistam pessoas sobre saúde, bem-estar, educação empreendedorismo e todo o tipo de assunto, sempre dando a visão de cada geração.

“A experiência de participar de um podcast junto com minha mãe é incrível. Eu cresci a assistindo fazendo entrevistas. E, a partir do momento que a gente começou a produzir o canal dela no YouTube, há sete anos, de forma independente, passei a participar ativamente nos bastidores, como produtor, como diretor, como gestor das redes sociais. Na pandemia, também comecei a fazer muito mais lives, entrevistas e acabei ganhando essa confiança. Fazer Os Nagle é a realização de um sonho nosso”, explicou o carioca.

Mas nem só de arte e entretenimento Duda Nagle vive. Ele também é empresário, sócio de algumas empresas (como uma rede de açougues) e ainda faz as vezes de influenciador em suas redes sociais. “Mesmo longe das novelas, nunca parei de trabalhar. Sou empresário e trabalho com a internet. Isso me dá sustentação para não depender só do meu principal ofício”, revelou o artista, que conta com milhões de seguidores em suas plataformas digitais.