Suzana Gullo mostra foto antiga com Marcos Mion: "Comprei na baixa"

Suzana Gullo, aos 47 anos, celebrou seu aniversário de maneira especial nesta quinta-feira (20), ao resgatar memórias e homenagear o marido Marcos Mion. O casal, junto desde 2005 e pais de três filhos, compartilhou um momento íntimo nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, Suzana combinou uma foto antiga ao lado de Marcos com uma atual, destacando a trajetória de amor e parceria que construíram ao longo dos anos.

"Como ele mesmo diz, eu comprei na baixa e olha o que o destino me preparou: o homem mais incrível desse mundo!!! Você amor, é a base da nossa família e por tudo que temos juntos ao longo desses anos eu acredito no amor verdadeiro", escreveu Suzana na legenda, expressando seu carinho e admiração pelo marido. Ela não poupou elogios à sua jornada ao lado de Mion, reconhecendo não apenas suas habilidades como comunicador, mas também seu papel fundamental como marido e pai.

"Que Deus te abençoe nos seus 45 anos de vida, que sorte a minha seguir essa vida ao seu lado, ver de pertinho todas suas virtudes, o homem que você é, o pai que você se tornou e como você cuida da nossa família com tanto amor", acrescentou Suzana, destacando a dedicação de Marcos não apenas à carreira, mas principalmente ao lar que construíram juntos.

Ela enfatizou um momento especial de Mion demonstrando sua fé, mencionando: "Um homem que não tenha vergonha de demonstrar a sua fé, esse é você!", reiterando a admiração pelo lado humano e espiritual do marido. Com uma mensagem de carinho e orgulho, Suzana concluiu: "Keep shining, keep punching, keep inspiring!! Te amo infinito! HAPPY 45." A publicação reflete não apenas a celebração de mais um ano de vida, mas também a gratidão e o amor profundo que permeiam a vida do casal e sua família.

