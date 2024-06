Gracyanne Barbosa assumiu affair com personal contra a vontade de Belo

Gracyanne Barbosa relembrou o affair assumido com o personal trainer Gilson de Oliveira, ao qual tornou público logo após o anúncio do fim de seu casamento com Belo, em abril, e o tornou pivô para o rompimento da união.

Em entrevista à revista Quem, a musa fitness contou que teve uma discussão com o cantor, antes da decisão de ter confirmado o envolvimento amoroso publicamente, e ressaltou que a união estava desgastada.

"Eu decidi assumir contra a vontade dele. Claro que a gente teve uma discussão absurda por conta disso, porque ele não queria, embora ele já soubesse disso", contou Gracyanne Barbosa, que apontou a dificuldade existente no casamento com Belo, antes de terem anunciado a separação, após 16 anos juntos.

"Ele também já tinha vivido outra relação, porque a gente estava realmente separado carnalmente, mas vivendo na mesma casa e casados no papel. A gente já estava decidido a separar, mas ninguém com coragem de sair de casa", declarou Gracyanne. "Para mim, não faz sentido viver uma mentira", refletiu ela.

