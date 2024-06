Neto de Luiz Gonzaga se acerta com Juliette após polêmica

O hit Vem Galopar, do álbum junino São João, voltou a ser tema nas redes sociais após o lançamento de Juliette viralizar nas plataformas de vídeos, dividindo opiniões do público. Em meio a essa controvérsia, Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, usou suas redes sociais para levantar questões sobre o "direito moral" da faixa, que é inspirada no clássico do avô, Pagode Russo. Daniel revelou posteriormente ter se resolvido pessoalmente com a cantora paraibana.

Daniel Gonzaga publicou um vídeo neste sábado (22/6), onde explicou que Juliette não recebeu autorização da família Gonzaga para adaptar a música do Rei do Baião. O cantor e compositor reconheceu que a reprodução da melodia é de direito da gravadora Universal Music, mas enfatizou que a família não autorizou essa nova produção. "Essa música é de propriedade da Universal e eles lançaram porque quiseram", afirmou ele.

Daniel argumentou que Juliette tem o direito de regravar ou adaptar o clássico, desde que com o aval da Universal Music, mas considera que consultar a família seria "moralmente" necessário. "Ninguém autorizou na minha família. Anteriormente, havia sido pleiteada para ser gravada pela Anitta. E nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles e eles fazem o que eles quiserem", destacou Daniel, demonstrando sua insatisfação com o procedimento adotado pela gravadora.

"Sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É claro que o direito é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, pelo que vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou", concluiu Daniel. Apesar das divergências, ele esclareceu que as questões foram resolvidas diretamente com Juliette, deixando a situação mais tranquila entre as partes envolvidas.

