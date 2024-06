O campeão do BBB 24, Davi Brito, está investindo parte dos quase R$ 3 milhões que ganhou no programa na compra e construção de imóveis para gerar renda de aluguel. Um dos imóveis, localizado no litoral baiano, está disponível para aluguel por temporada por R$ 3 mil por final de semana, podendo chegar a R$ 18 mil no Réveillon.

Nas redes sociais, a corretora Larissa Costa, responsável pelo imóvel, anunciou um desconto na diária, reduzindo o valor para R$ 2,5 mil para as dez primeiras pessoas que alugarem a casa. A promoção visa atrair mais interessados e preencher a agenda de locações rapidamente.

Leia também: Davi Brito comenta reencontro com Mani Rego e faz revelação

A residência, situada em Barra do Jacuípe, no Condomínio Parque das Árvores, possui quatro quartos, dois deles suítes, dois banheiros sociais, e acomoda até 15 pessoas. A localização privilegiada no litoral baiano e a estrutura completa fazem da casa uma opção atraente para turistas e famílias em busca de conforto e lazer.

Um vídeo divulgado no Instagram pela corretora Larissa Costa oferece um tour completo pelo imóvel, destacando suas qualidades e comodidades. Além do valor do aluguel, há cobranças adicionais pelo consumo de água e luz, uma caução de R$ 500 e uma taxa de limpeza de R$ 170, garantindo a manutenção e preservação do local para futuros hóspedes.

O post Ex-BBB Davi aluga casa que construiu na Bahia por até R$ 18 mil o fim de semana foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.