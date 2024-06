Ferrugem faz confissão sobre viver relacionamento aberto com a esposa - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ferrugem fez confissões sobre o relacionamento com Thaís Vasconcellos, com quem está casado desde 2018. O cantor, que é pai de três filhas, – duas – frutos da união com a influenciadora digital, revelou acerca da possibilidade de viverem um casamento aberto.

Em entrevista ao jornal O Globo, o pagodeiro avaliou sobre o estilo de relação não monogâmica, e o fortalecimento de liquidez e facilidade nos relacionamentos vividos por meio das redes sociais. "Acho que amor da vida só tem um. Deus não vai te dar três, quatro amores na vida. É opção de cada um, claro, mas eu sou zero poliamor, meu poliamor sou eu com minha esposa e minhas filhas (risos)", disse.

"É tão difícil hoje em dia você viver um relacionamento sério, então, quando dá certo, acho que tem que valorizar e manter da melhor forma possível", refletiu Ferrugem. Apaixonado, o cantor derreteu-se ao falar sobre os aprendizados contínuos pelo fato de ser pai de três meninas: Aurora, de 5 anos, e Sofia, de 6, além de Júlia, de 13, fruto de seu antigo relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015.

"Minha visão de mundo ficou mais abrangente. Estou cercado de sabedoria, mulher é mais inteligente que homem, isso é fato. Viver nesse universo feminino me faz aprender muito", afirmou ele.

