"Posso fazer qualquer personagem", desabafa a atriz Maria Clara Spinelli

Recém-saída da novela Elas por elas, em que deu vida a uma das sete protagonistas do remake da obra de Cassiano Gabus Mendes na TV Globo, a atriz Maria Clara Spinelli, de 49 anos, marcou uma revolução na teledramaturgia brasileira, ao ser a primeira mulher transgênero a ocupar esse espaço privilegiado.

A personagem Reneé, assim como a intérprete, passou por uma transição de gênero, mas a artista paulista, com mais de 20 anos de carreira, internacionalmente premiada pelo filme Quanto dura o amor? (2009), não deseja ser reconhecida apenas por essa particularidade. No último sábado, Maria Clara fez um post de desabafo no seu Instagram, como uma carta aberta:

"Produtores, diretores e autores: Lembrem-se de que eu sou uma atriz. E posso fazer qualquer personagem... A revolução começa por vocês! Obrigada, Maria Clara Spinelli."

"Isso me diminui"

À época do lançamento da novela, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner, em coletiva de imprensa com participação do Correio, a artista, porém, pediu aos jornalistas para que não a rotulassem como uma atriz trans. "Como atriz, eu acho que a gente precisa rever esse conceito de atriz trans. Porque eu sei que não está falando por mal, e e eu estou aqui para aproveitar o gancho para falar de uma maneira, um pouco mais geral, como eu me sinto. Quando você junta dois adjetivos, você cria um terceiro. Então, se você junta atriz e trans vira uma outra coisa. E, aí, isso me diminui em relação às outras atrizes", argumentou Maria Clara.

"A gente podia tentar me olhar com uma atriz, né? E não como uma atriz trans, porque eu acho que isso nem existe. Eu sei que vocês não fazem isso por mal, talvez para enaltecer. Eu sei que isso é político, mas eu acho que é mais quando a gente coloca a transgeneridade como mais uma característica minha, e não como algo definitivo. Então, eu me considero uma atriz. Eu penso em fazer bem o meu trabalho, da melhor maneira que eu posso, como a coisa mais importante. Para mim, é o meu trabalho."

Maria Clara Spinelli, como Reneé em Elas por elas (foto: Leo Rosario/Globo)