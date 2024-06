Ex-atriz mirim de ‘A Viagem’ revela que apanhou na rua por personagem

Fernanda Rodrigues, que está no ar na reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Canal Viva, relembrou sua personagem, a rebelde Beatriz, que despertou a fúria do público à época, e a tornou alvo de ataques físicos fora da ficção, com apenas 14 anos.

Em entrevista ao programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa, nas plataformas do UOL, a artista contou que já foi agredida ao ser confundida com o papel na segunda novela da carreira.

"Ela (a Bia) era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa. E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. ‘Você não pode falar assim com a sua mãe!'", contou a ex-atriz mirim de A Viagem. "E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua (por causa da Bia)", lembrou Fernanda Rodrigues.

A atriz, por sua vez, celebrou o sucesso atemporal de A Viagem, e acredita que o feito se deu em virtude da conexão entre o elenco do folhetim. "Misturava um pouco as relações da vida real com a trama. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe?", apontou Fernanda.

