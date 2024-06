'Família é Tudo': resumo da novela entre 24 e 29 de junho

Se você é fã de uma boa novela, não pode perder os próximos capítulos de Família é Tudo! Esta semana promete ser cheia de conflitos e intrigas entre os personagens, além de trazer as doses de humor típicas das novelas das 19h.

Nos próximos capítulos, por exemplo, Luca será vítima de uma armação feita por Hans e Jéssica. Isso afetará seu relacionamento com Electra, que ficará bastante furiosa com o namorado.

Outro destaque importante envolve Paulina. Ela fugirá do hospital em que está internada e irá até o lançamento do documentário da Fundação de Vênus, onde armará um grande escândalo. Mais adiante, a personagem decidirá buscar tratamento para controlar seus vícios.

Confira um resumo de tudo o que vai rolar em Família é Tudo entre os dias 24 e 29 de junho:

24 de junho (segunda-feira)

"Electra fica impressionada com a acusação de Ana contra Luca. Otto comenta com seu cúmplice que precisa afastar Netuno/Léo de Vênus. Electra confronta Luca. Mila pede que Jéssica pegue uma roupa de Luca para forjar o vídeo. Chicão mostra o clipe de Andrômeda para Vênus e os irmãos, e todos desaprovam o trabalho. Lupita fala com Leda sobre Guto. Tom treina Eva na pista de skate. Paulina foge do hospital. Sheila participa da mesma audição que Andrômeda. Começa o evento para o lançamento do documentário da Fundação de Vênus. Paulina arma um escândalo durante o lançamento, e Vênus se desespera."

25 de junho (terça-feira)

"Tom não consegue conter Paulina. Netuno/Léo consola Vênus. Tom e Wilson levam Paulina para o hospital. Ernesto se assusta com a voz de Andrômeda. Maya comenta com Chantal que Tom precisa sair do comando da produtora. Andrômeda passa para uma nova fase do suposto concurso, e Sheila se revolta. Kika alerta Júpiter sobre seu encantamento por Lupita. Vênus se preocupa com a imagem de sua Fundação na mídia. Chantal desconfia do interesse de Lupita em Guto. Murilo se muda para a pensão de Furtado. Jéssica fica satisfeita com o falso áudio de Luca criado por Hans. Maya marca uma reunião com os sócios da produtora, surpreendendo Tom."

26 de junho (quarta-feira)

"Tom se preocupa com a reunião de Maya com os sócios. Luca esconde de Electra o motivo de sua briga com Murilo. Jéssica acompanha a criação do falso vídeo contra Luca. Lupita finge tranquilidade perto de Guto. Júpiter interna Leda em uma clínica. Cláudio e Max humilham Nicole. Andrômeda se irrita ao saber que Sheila também foi para próxima fase do concurso. Maya ajuda Chantal. Hans instrui Ana sobre o plano contra Electra. Vênus encontra Eva chorando na rua. Paulina conversa com os filhos. Jéssica leva Electra até Ana. Ana afirma a Electra que pode provar que foi Luca quem pagou para que ela fosse dopada."

27 de junho (quinta-feira)

"Electra fica transtornada com o vídeo de Luca mostrado por Ana. Murilo fica intrigado ao ouvir de Plutão que Electra encontrou a mulher que a dopou cinco anos atrás. Wilson confidencia a Luca seu interesse por Paulina. Maya e Tom não aceitam a decisão dos sócios. Otto tem uma ideia para afastar Netuno de Vênus. Júpiter vai para sua saída misteriosa, e Plutão e Lupita o seguem. Tom e Vênus seguem Eva pelas ruas. Lupita se surpreende ao chegar ao casarão de Osasco. Paulina tem uma crise na clínica, e Wilson a ajuda. Electra se enfurece ao se encontrar com Luca."

Lucy Ramos é Paulina em Família é Tudo (Foto: Reprodução/Globo)

28 de junho (sexta-feira)

"Luca não entende a fúria de Electra. Wilson convence Paulina a se internar na clínica. Chicão se entristece com os comentários de Lulu. Lupita fica horrorizada ao ver Júpiter, e deixa o casarão em Osasco. Electra conta para Nanda e Vênus sobre Luca. Cláudio pega a carteira de Plutão sem que ele perceba e se surpreende com o conteúdo. Lulu descobre que Sheila é presidente do seu maior fã-clube. Otto instrui Marta sobre seu plano contra Netuno/Léo. Júpiter procura Lupita. Ernesto tenta convencer Andrômeda a fazer aulas de canto. Marta vai à Fundação e surpreende Netuno/Léo. Luca acusa Murilo de ter armado para separá-lo de Electra."

29 de junho (sábado)

"Tom tenta afastar Luca de Murilo. Netuno/Léo fica desconfortável diante de Marta, e Vênus tenta ajudá-lo. Andrômeda se irrita com Lulu por acolher Sheila. Plutão tenta contar a verdade para Nicole. Murilo procura Electra. Júpiter se explica para Lupita. Ernesto afirma a Hans que fará com que Andrômeda desista da missão com os irmãos. Netuno/Léo se recusa a ir embora com Marta, e Otto fica irritado. Marieta afirma a Júpiter que ele está apaixonado por Lupita. Chicão questiona Andrômeda sobre relacionamento deles. Paulina implora a ajuda de Wilson. Luca afirma a Electra, na frente Jéssica, que Murilo armou para poder ficar com ela."

