Casa dos Quatro recebe o espetáculo Saída de Emergência nesta sexta

A MOSTRA+, evento realizado pelo espaço multicultural Casa dos quatro, celebra a diversidade de gênero. Para encerrar a temporada do mês do orgulho LGBTQIAPN+, a MOSTRA+ traz a peça Saída de Emergência, com o consagrado ator Zé Regino e after com DJ Duda Viegas nesta sexta-feira (28/6).

A segunda edição da MOSTRA+ termina no fim de semana do Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado no dia 28 de junho. O encerramento conta com espetáculo de palhaçaria com temática do Orgulho: Saída de emergência, com o ator Zé Regino (o palhaço Zambelê). A programação conta com DJ Duda Viegas, encerrando a noite na Casa dos Quatro com entrada gratuita.

O evento se prorroga até domingo (30/6), com o espetáculo Você me sente?, dirigido por José de Campos. Apresentado durante o mês de abril na Casa dos quatro e no Sesc garagem. A peça traz um tema negligenciado: O holocausto 'rosa'. A perseguição nazista aos homossexuais.

Desde 10 de junho, a Casa foi ocupada por uma programação recheada de temas do Orgulho, que percorreram o amplo espectro abrangido pela sigla: leituras dramáticas, performances, espetáculos teatrais, shows da cantora curitibana Klübber e da drag queen brasiliense K-Halla, além de mostra de filmes e sarau de homenagem ao fundador da Casa dos Quatro marcaram as últimas semanas.

Programação





28/6 - 20h

Peça Saída de emergência

LOCAL: Teatro Ribondi | Entrada: R$50 (inteira)





28/6 - 21h

After Party- DJ Duda Viegas

Local: Varanda das Gazelas | Entrada: gratuita





26 a 28/6 Oficina "Dzi Croquettes - O feminino-masculino no corpo do ator" - com Ciro Barecllos (SP)

Local: Teatro Ribondi e Sala Multiuso





30/06 - 19h

Peça Você Me Sente?

Serviço

MOSTRA+

Sexta (26/6) e domingo (30/6), na Casa dos Quatro (708 Norte, Bloco F), a partir das 20h. Entrada a partir de R$50 para o espetáculo.