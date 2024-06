Projeto CircomVida une sustentabilidade e circo em apresentações no Guará

O projeto CircomVida, idealizado pelos artistas Valentin Etcheves e Marcella Romar, leva consciência ambiental e performance circense para as regiões do DF. Neste domingo (30/6), o Guará será palco da performance. O espetáculo tem indicação livre.

Em parceria com o Instituto Neo Energia, os artistas Valentin Etcheves e Marcella Romar criaram os personagens Os Irmãos Sukulonsky. Nas divertidas apresentações, narram a história do circo, que começa no circo tradicional de lona até o contemporâneo. Inserida no roteiro do espetáculo está uma mensagem de harmonia entre as diferenças e sintonia com a natureza.

O palco do espetáculo se dá em um micro-ônibus convertido em Circo Móvel e cenário brincante. Ao final de cada apresentação, a criançada é convidada a matar sua curiosidade conhecendo o interior do Circo Móvel. Em cada uma das paradas, Marcella e Valentin ministram uma oficina de jogos artísticos que conduz os participantes para uma movimentação consciente. Eles se despedem com um bate-papo seguido do contato com a terra por meio do plantio de uma muda de árvore nativa do Cerrado.

Serviço

CircomVida

Domingo (30/6), das 14h às 17h30, na Rua do Lazer (EQ 19/31, Av. Central Guará II)