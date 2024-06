Lucas Lima celebra os 10 anos do filho e elogia Sandy: ‘Melhor parceira’

Hoje é um dia de comemoração para Lucas Lima e Sandy. O filho do ex-casal, Theo, completa 10 anos nesta segunda-feira (24/6), e recebeu uma homenagem especial do pai em uma rede social. Lucas Lima aproveitou a ocasião para destacar a parceria com sua ex-mulher na criação do menino, evidenciando a relação harmoniosa e de colaboração mútua na educação de Theo.

Em seu tributo, Lucas expressou sua admiração e responsabilidade ao criar o filho. "A responsabilidade de ajudar a guiar a alma mais linda que eu já conheci é ao mesmo tempo apavorante e inspiradora. Porque, quem tem filho, sabe que a gente pode criar, educar, opinar, conduzir, influenciar muita coisa… mas tem coisas que vem deles, que são lá do fundinho e que são intocáveis," declarou Lucas, ressaltando a essência única de Theo. "Talvez seja essa partezinha intangível que a gente chama de alma. E a dele é a alma mais linda que eu já conheci."

Lucas também destacou o orgulho que sente ao ver o filho crescer e se desenvolver como indivíduo. "Hoje meu gurizinho faz 10 anos e eu não podia ter mais orgulho do ser humano que ele tá se tornando, mesmo sabendo que tem parte muito pequena nossa ali, o mérito é todo dele," escreveu o pai emocionado. Ele ainda agradeceu a Sandy pela parceria: "E brigado Sandy por ser a melhor parceira de criação de filho que alguém poderia sonhar. O GURI FEZ DEZ ANOS SENHOOOOOR."

Sandy, por sua vez, também celebrou a data e retribuiu as palavras carinhosas de Lucas. Em resposta à homenagem, ela comentou: "O coração e a alma mais lindos do mundo… E você, o melhor parceiro nesse nosso maior e mais importante projeto de todos! Obrigada, Lucas." A troca de mensagens evidencia a união e o respeito mútuo entre os pais de Theo, reforçando o compromisso de ambos com a felicidade e o bem-estar do filho.

