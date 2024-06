Influenciador Lucas Rangel faz cirurgia para reduzir tamanho da testa

Reprodução/ Instagram Lucas Rangel

O influenciador Lucas Rangel anunciou que fará uma frontoplastia, cirurgia destinada a reduzir o tamanho da testa. Nas redes sociais, ele revelou que a parte superior do rosto sempre foi uma fonte de insegurança, o que o motivou a optar pelo procedimento.

"VOU FAZER CIRURGIA PRA REDUZIR MINHA TESTA!!! Guardei esse segredo por um tempo, até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada me sentia triste e chorava escondido em casa," anunciou Lucas, expressando sua vulnerabilidade e a difícil decisão de compartilhar essa parte de sua vida.

Lucas também celebrou a mudança iminente, afirmando: "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase." Ele compartilhou fotos antes da cirurgia, vestindo roupa hospitalar e com marcações no rosto que indicavam as partes que seriam alteradas. Esse compartilhamento deu aos seguidores uma visão direta do processo e da preparação para a cirurgia.

Outros famosos também já recorreram à frontoplastia. A dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, fez o procedimento no mês passado e ficou surpresa com os resultados. Em 2022, a ex-BBB Thais Braz passou pela mesma cirurgia, investindo cerca de R$ 25 mil no procedimento.