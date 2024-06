Espetáculo T.R.I.N.T.A celebra trajetória do Teatro Caleidoscópio

O espetáculo T.R.I.N.T.A, em homenagem aos 30 anos do Teatro Caleidoscópio, será realizado do dia 5 a 7 de julho, com sessões sexta-feira e sábado a partir das 20h e domingo às 19h, no Teatro SESC Paulo Autran. A obra estará presente também no Teatro Galpão Hugo Rodas, na Asa Sul, do dia 13 a 15 de julho. O Teatro Caleidoscópio foi criado em 1994 pelo diretor e ator André Amahro..

T.R.I.N.T.A é uma peça que conta a história dos atores que fizeram do teatro um emprego e uma vida. O espetáculo traz questionamentos, angústias e alegrias desse processo. O elenco conta com atores antigos e conhecidos como Vanessa Di Farias, Claudio Lago e o próprio diretor, André Amahro. Yuri Fidelis é convidado a participar juntamente com o violonista e criador da trilha sonora Elias Santos. O Teatro Caleidoscópio já realizou mais de 20 espetáculos, entre eles os premiados A órfã do Rei, Dionisos — o grande grito, Cascudo e Uma última cena para Lorca.

André Amahro, já realizou diversas oficinas de interpretação para artistas que hoje trabalham no cenário teatral de Brasília. Além de ator e diretor, ele é também jornalista, escritor e artista plásticp, além de trabalhar com fotografia, iluminação, música e ópera.





Serviço

T.R.I.N.T.A

Direção: André Amaro. Dias 5 e 6 de julho, às 20h, e no dia 7 de julho, às 19h, no Teatro SESC Paulo Autran (Taguatinga). Dias 12 e 1 de julho, às 20h, e dia 14 de julho, às 17h e às 19h, no Teatro Galpão Hugo Rodas (Espaço Cultural Renato Russo), com tradução em libras. Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia), no Sympla.