Zeca Pagodinho lança álbum para celebrar 40 anos de carreira

Produzido por Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha, o álbum Zeca Pagodinho 40 anos ao vivo faz alusão a artistas como Monarco, Dona Ivone, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, entre outros grandes nomes do pagode brasileiro. Ao todo o álbum contém 32 músicas.

Outra artista convidada a participar do álbum, cantando a faixa Sufoco, é a cantora Alcione. Djonga, Iza e Jorge Aragão também participaram do projeto. Com clássicos do pagode, a nova obra de Zeca Pagodinho junta 40 anos de história em 32 canções. Estão presentes no álbum composições como Camarão que dorme a onda leva, Vai vadiar e Pisa como eu pisei.

O projeto Zeca Pagodinho 40 anos ao vivo foi feito juntamente de um CD com imagens inéditas do cantor e dos artistas citados. O álbum foi gravado no dia 4 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.