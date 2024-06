Paula Fernandes comenta decisão de posar nua: "Liberdade"

Quem acompanha Paula Fernandes nas redes sociais certamente ficou surpreso com as fotos que mostram a cantora nua. Os registros sensuais foram divulgados no perfil da artista para promover "Anota Aí", música de seu novo álbum, "Qual amor te faz feliz?".

Em entrevista à jornalista Ana Paula Bazolli, do Gshow, Paula comentou sobre a decisão de posar nua: "Não precisava fazer esse ensaio, mas me senti tão pronta que resolvi marcar meu momento de maturidade, de vida e a liberdade que conquistei", destacou a cantora, que completa 40 anos de idade no dia 28 de agosto.

"Liberdade"

Paula Fernandes acrescentou: "Me sinto cada dia mais preparada pra fazer escolhas. Não chamaria de ousadia e sim de liberdade de fazer o que me faz bem, sem me preocupar com a opinião de ninguém, seja com meu corpo ou minha vida. O termo empoderamento feminino veio muito para ratificar as escolhas que nós mulheres podemos fazer", disse ela.

Na entrevista, a famosa mencionou que sempre foi uma pessoa tímida e reservada, mas que a decisão de registrar fotos sensuais representa um marco significativo em sua vida. "O passar dos anos e a maturidade foram essenciais pra me encorajar. Todo mundo sabe que sempre fui muito tímida e discreta. Registrar essas imagens significa muito. Acho até que me fortaleci ainda mais por ter coragem de me despir de mim mesma e enfrentar meus complexos e dificuldades internas", destacou.

"Estar viva também é viver novos caminhos, experimentar o novo, ter o frio na barriga, porém a minha essência sempre será a mesma independentemente da idade. Não temo o passar dos anos porque me cuido e me preparo para envelhecer com dignidade. Também sigo com meus princípios e valores inegociáveis", completou Paula.

A artista explicou que o ensaio fotográfico foi uma realização pessoal, não destinado a agradar ou provocar outras pessoas. Ela expressou sua satisfação com a repercussão positiva, aproveitando para transmitir uma mensagem importante sobre a diversidade e complexidade das identidades femininas.

"Não fiz este ensaio para agradar ou provocar ninguém. Ele foi feito única e exclusivamente para realização própria. Que bom que causou tanta repercussão. De alguma forma, tenho a chance de mostrar ao mundo que nada é polarizado. Uma mulher recatada pode sim fazer esse tipo de sensual, assim como uma mulher mais ousada pode ser conservadora sempre que quiser. Precisamos parar com a polarização e caixas fechadas", afirmou.

Por fim, a cantora declarou: "O amor-próprio é o amor que me faz feliz. As fotos ficaram lindas e elegantes e retratam exatamente o que estou sentindo: segurança e empoderamento. Fiquei muito feliz por terem ficado sensuais sem vulgaridade, femininas e tão elegantes. Me despi de mim mesma. Sem contar que terei algo para olhar quando for mais madura e me orgulharei de ter me permitido", completou.

