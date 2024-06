A atriz Barbara Reis, muito famosa por sua atuação nas novelas Todas as Flores e Terra e Paixão, encantou os seguidores nas redes sociais ao postar belíssimas fotos de biquíni.

Nos registros, a artista surge toda plena usando um modelito de cor rosa, evidenciando suas curvas poderosas e seu corpaço espetacular. Ela posou toda sorridente em uma cachoeira na Floresta da Tijuca, curtindo o momento de lazer em meio à natureza.

Ao exibir sua beleza inconfundível, Barbara Reis incendiou o clima na web e recebeu muitos elogios calorosos. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Muito linda essa moça", escreveu um fã. "Sempre linda e radiante", elogiou mais um admirador.

Barbara Reis (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, Barbara Reis participa do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Ela, aliás, está semifinal da competição ao lado dos outros participantes: Lucy Alves, Amaury Lorenzo e Tati Machado.

O post Barbara Reis posa de biquíni rosa em cachoeira e incendeia o clima ao exibir suas curvas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

