Minha Vida em Marte de Mônica Martelli tem sessão única nesta quarta

Minha vida em Marte, monólogo de Mônica Martelli que inspirou o filme homônimo, ganha sessão única nesta quarta-feira (26/6) no teatro Ulysses Guimarães. Minha Vida em Marte toca em temas como traição, machismo, trabalho duplo da mulher e educação dos filhos. O espetáculo deveria ter sido apresentado no início de junho, mas a atriz ficou doente e precisou cancelar a apresentação. O público que já comprou ingresso poderá utilizá-lo normalmente na nova data, mas quem não puder comparecer, basta entrar no site da Sympla para a solicitação de reembolso.

Minha Vida em Marte traz a personagem Fernanda (Mônica Martelli) em uma crise no casamento. A peça escrita por Mônica em 2017 foi vista por mais de 350 mil espectadores e recebeu cinco indicações a prêmios. Além disso, a peça inspirou o filme homônimo que levou mais de cinco milhões de espectadores aos cinemas e que marca a sua última atuação com o amigo Paulo Gustavo. Mônica foi dirigida por sua irmã, Susana Garcia no teatro e no cinema.

Mônica Martelli é considerada uma das atrizes brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno.





Serviço

Minha Vida em Marte



Nesta quarta-feira (26/6), às 20h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental). Ingressos: R$ 80, no Sympla. Não recomendado para menores de 14 anos (menores de 18 anos somente acompanhados de um responsável legal, sendo que não é permitida a entrada de menores de 5 anos).