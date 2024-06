Festival Taguarock reuniu nove bandas para celebrar Taguatinga

O festival Taguarock, ocorrido no último sábado (22/6), celebrou a música e a cultura de Taguatinga com artistas locais para movimentar a economia da região. Nove bandas apresentaram as composições originais, com um público de aproximadamente 1000 pessoas ao longo do dia, das 14h às 23h.

Os shows foram realizados pelas bandas Sonda Mãe, Entrequadras, Ultra Metade, Lya, Kabeçotes, Valvulados, Amazing, Intokáveis, Gerson Deveras & banda, Dimi Souza e Debandados. Pequenos comerciantes ofereceram produtos como feijoada, espetinhos, sanduíches, pastéis, açaí e bebidas artesanais de alta qualidade. O artesanato teve seu espaço e até um pequeno brechó foi instalado.

Com mais de 220 mil habitantes, Taguatinga é uma cidade onde a arte e a cultura desempenham um grande papel comunitário. Os empreendedores locais tiveram sucesso nas vendas, cumprindo o papel do festival em estimular a economia. A 2ª Edição do Taguarock já está nos planos dos idealizadores.