Belo anuncia documentário sobre sua vida no Globoplay

Reprodução/ Instagram Belo

Belo, de 50 anos, está passando por uma transformação significativa em sua vida profissional e está pronto para compartilhar essa nova fase com seus fãs. Com 31 anos de carreira, o pagodeiro irá relembrar sua trajetória em um documentário a ser lançado no Globoplay. O projeto abordará tanto o lado profissional quanto o pessoal do artista, que está solteiro desde o fim de seu casamento com a influenciadora Gracyanne Barbosa.

Em uma entrevista ao programa Fofocalizando, Belo revelou que o documentário será lançado em novembro deste ano e se chamará "Indestrutível". "E vão ter todas as histórias da minha vida", destacou o cantor, enfatizando que o conteúdo será abrangente e revelador.

Atualmente em turnê pelo Brasil com seu show solo e comemorando os 30 anos do grupo Soweto, Belo revisitou seu passado para a produção do documentário. "Ali tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne", explicou o artista, mencionando pontos cruciais que marcaram sua vida.

O cantor assegurou que o documentário não irá omitir nenhum detalhe de sua trajetória. "Vou falar de toda minha história, desde que era pequenininho, quando ganhei meu primeiro instrumento, até os dias de hoje! Não vai ser chapa branca", concluiu Belo, prometendo uma abordagem sincera e completa de sua vida e carreira.

