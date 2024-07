Alessandro Braga lança livro sobre a poesia brasiliense

O pesquisador e poeta brasiliense Alessandro Eloy Braga lançou o livro A poesia brasiliense em dez atos, projeto que analisa a produção de 10 poetas brasilienses. Os critérios de escolha foram os de escritores que retratassem a história da poesia da cidade, poesias consagradas e acesso às obras, visto que não há muito no grande mercado literário.

Os poetas escolhidos para o estudo foram: Nelson Carvalho, Gustavo Rabelo, Anderson Braga Horta, José Bezerra da Nóbrega, Joanyr de Oliveira, Nicolas Behr, Cristina Bastos, Aglaia Souza, Salomão Sousa e Sandra Araújo. "As obras dos poetas estudados mostram que a poesia de Brasília é bastante plural. Cada poeta tem suas influências, indo do romantismo e simbolismo até manifestações como a poesia concreta. A individualidade literária é muito perceptível. Alguns, por exemplo, chegam a escrever sobre o Plano Piloto, porém de forma muito própria, como é o caso de Nelson Carvalho, Nicolas Behr e Sandra Araújo. Há, ainda, José Bezerra da Nóbrega, que faz das referências a Ceilândia um elemento muito presente em seus poemas de cordel", conta Alessandro sobre a diversidade dos autores.

Com a dificuldade de encontrar as obras, Alessandro fez uma pesquisa em bibliotecas como a da Associação Nacional de Escritores (ANE), que possui um acervo muito rico sobre a literatura de Brasília: "Também pesquisei em livrarias e sebos da cidade para garimpar e encontrar algumas joias que, em grande parte, estavam fora de catálogo. Reunido um acervo com mais de 30 obras poéticas, iniciei a escolha dos poemas que entendi que representam a obra de cada escritor. A redação dos ensaios não buscou falar bem ou mal da poesia de cada escritor, mas, sim, identificar de forma bastante honesta e sincera aspectos significativos das obras e discuti-los com um olhar crítico e cuidadoso considerando aspectos da escrita poética", ressalta Alessandro.

Agora, com o projeto próximo do lançamento, Alessandro deseja que o livro possa ser tomado como referência e chegue às mãos dos leitores do Distrito Federal, principalmente os mais jovens. "O lançamento do livro é a culminância de um estudo que durou mais de um ano de trabalho contínuo de leitura e apreciação crítica de uma bela poesia. É uma grande satisfação poder compartilhar com o público do Distrito Federal todo o prazer que eu mesmo senti ao me aproximar e conhecer com mais profundidade uma poesia que nada deixa a desejar para qualquer outro ambiente literário", finaliza Alessandro.