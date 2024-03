Bibliotecas públicas da capital dos concursos são colocadas à prova

CB Correio Braziliense

Muitos candidatos a concursos públicos, por considerarem ter limitações em casa, optam por estudar em bibliotecas públicas. Contudo, como o Correio apurou, nem todas estão devidamente preparadas, na opinião de vários desses usuários.

O DF, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, conta com 24 desses estabelecimentos. Segundo dados da pasta, em 2023, mais de 400 mil pessoas utilizaram as instalações.

Jeferson Bogo, 47 anos, professor em uma escola preparatória para concursos, confirma o porquê de alguns alunos quererem utilizar bibliotecas. "O barulho dos familiares, dos vizinhos atrapalha a concentração. E há muitas distrações, como televisão, celular. Na biblioteca, ela vai conseguir encontrar um ambiente favorável para os estudos", disse ele, que considera haver nesses locais ambientes motivadores para os estudantes se empenharem no aprendizado.

"Eu realmente não vejo (no DF) bibliotecas com um ambiente para os estudos, condição que eu considero de grande importância. Além disso, o acesso à internet é fundamental. As pessoas têm celulares, mas muitas não possuem um plano necessário para acessar conteúdos na web", acrescentou o docente.

No ano passado, a Biblioteca Nacional de Brasília ofereceu cursos para os servidores das bibliotecas públicas regionais. O objetivo da iniciativa era atualizar os conhecimentos desses profissionais com cuidados e adequação dos livros, além de aprimorá-los sobre o trabalho em outros serviços que prestam. Porém, como consideram o professor Bogo e outros frequentadores desses espaços no Distrito Federal, é necessário fazer bem mais para que efetivamente a comunidade seja atendida a contento.

Experiência

Rubens Santos, 32, utiliza a biblioteca pública de Samambaia, que considera deficitária. "O acervo (dos livros) para concurso deveria ser atualizado. E acredito que precisamos de um acesso mais rápido à internet", reclamou. O concurseiro listou o que deveria ser melhorado. "O local, apesar de ser espaçoso, deixa a desejar por haver barulho. E o teto, por ser coberto com isopor, em dias quentes, faz aumentar a temperatura, e o ambiente fica praticamente impossível para o estudo. Não existe ar-condicionado e os banheiros precisam de reformas. Sempre algum deles está interditado", lamentou.

Os estudos da advogada Cristina Amaral, 38, são feitos em uma área adaptada para servir como biblioteca, dentro da Administração Regional do Cruzeiro. "Está muito precária. Os livros, em condições ruins, e muitos deles guardados em sacos de lixo. Nem todas as cadeiras são boas. E as tomadas não funcionam bem, há até avisos para elas nem serem utilizadas. A fiação do ar-condicionado pegou fogo faz duas semanas", relatou.

Mas, se há contras, também há prós. Cristina se diz satisfeita por haver câmeras com reconhecimento facial. Isso, para ela, aumenta a sensação de segurança de quem vai ao edifício da sede da região administrativa. E, mesmo, com falhas na estrutura elétrica, a advogada se mostrou satisfeita com a infraestrutura e a manutenção do ambiente. "A biblioteca possui baias para estudos e computadores com acesso à internet", contou.

A estudante de concurso Isabel Pereira, 42, moradora de Arniqueiras, também se diz satisfeita com o espaço que frequenta no Guará. "A biblioteca possui computadores com acesso à Internet, o que facilita muito o estudo. O ambiente é limpo e tranquilo e os livros estão atualizados", relatou. Mesmo se sentindo bem atendida, entretanto, Isabel sugeriu algumas providências para melhorias. "O ambiente precisa de um ar-condicionado e a sala de estudos necessita ser ampliada", opinou.

Bibliotecas públicas

BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASÍLIA

Setor Cultural Sul, lote 2, Edifício da Biblioteca Nacional

De segunda a sexta-feira: das 8h às 20h, aos sábados e domingos: das 8h às

14h

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA

EQS 312 / 313 — Asa Sul

De segunda a sexta, das 7h30 às 18h; e sábado, de 7h30 às 13h30.

BIBLIOTECA DE ARTES DE BRASÍLIA – ETHEL DE OLIVEIRA DORNAS

Administrada pelo Espaço Cultural Renato Russo (ECRR)

CRS 508 Bloco A Loja 72

De terça a sexta, das 10h as 20h; sábado, das 13h as 19h

BIBLIOTECA GERIDAS PELAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS



ÁGUAS CLARAS

Praça Coruja – R. Ipê Amarelo, 1 – Águas Claras, Brasília – DF, 71936-500

De segunda a sexta, das 8h às 21h

CANDANGOLÂNDIA

Rua dos Transportes – Área Especial nº 01

De Segunda a sexta das 8h às 22h





CEILÂNDIA

QNN 23, Área Especial s/n°., Módulo B, Ceilândia Norte

De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, das 8h às 12h

CRUZEIRO

Administração Regional do Cruzeiro – Área Especial H Lote 08

De segunda a sexta, das 7h às 22h

GAMA

Salão de Múltiplas Funções, Setor Central, Praça 2,

De segunda a sexta-feira de 8h às 21h45; aos sábados, de 8h às 12h.



GUARÁ

Área Especial do CAVE Casa da Cultura

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18hs

ITAPOÃ

Quadra 61, Área Especial, Del Lago

De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e 14h às 17h



NÚCLEO BANDEIRANTE

Praça Padre Roque, 3ª Avenida

De segunda a sexta, das 8h às 22h; Sábados, das 8h às 12h



PARANOÁ

Praça Central, lote 01, Área Especial nº 1

Segunda a sexta das 9h às 12h e de 14h às 17h

RECANTO DAS EMAS

Quadra 805 AE

De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h

Quadra 302 Lote 06 Avenida Recanto das Emas

De segunda a sexta, das 8h às 12h e das14h às 18h

RIACHO FUNDO I

Área Central 03, Lote 05

De segunda a sexta das 8h às 18h



SANTA MARIA NORTE

EQ 215/315, Lote A (ao lado do CAIC)

De segunda a sexta das 8h às 19h



SANTA MARIA SUL

EQ 204, lote 02 – Salão Comunitário

De segunda a sexta, das 8h às 12h / 14h às 18h



SÃO SEBASTIÃO

Quadra 101 Área Especial – Residencial Oeste

De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

SOBRADINHO I

Área Reservada 05, Quadra 08

De segunda a sexta, das 8h às 22h

SOBRADINHO II

Área Especial Avenida Central, Conjunto 16- Lote 03 (Ao lado da Universal)

De segunda a sexta, das 8h às 22h e sábados, das 8h às 12h



SAMAMBAIA

QR 407, Conjunto G, Lote 01 (ao lado do Cilsan)

De segunda a sexta, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 12h

TAGUATINGA

CNB 01 Área Especial

De segunda a sexta, das 8h às 22h e aos sábado, das 8h às 13h

VICENTE PIRES

Rua 4 A, Travessa 04, Área Especial Setor Habitacional – Vicente Pires

De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h