Riacho Fundo recebe festival de acessibilidade no fim de semana

A primeira edição do Festival visão de arte será realizada no estacionamento da Administração do Riacho Fundo. O evento reúne artistas e bandas formadas por pessoas com deficiência visual. A iniciativa pretende incentivar o direito constitucional à cultura por pessoas com deficiência.

O Festival visão de arte traz sete shows gratuitos de artistas e bandas formadas por pessoas cegas ou com baixa visão. Entre as bandas e artistas confirmados estão o grupo Visão de Samba, Nó Cego e Quarteto Delas. De acordo com o idealizador do projeto e integrante da banda Visão do Samba, Thiago Duarte, a proposta do evento é incentivar a valorização da mão de obra de artistas que possuem alguma deficiência. “O festival oportuniza uma alternativa, com as condições ideais, para que esses artistas possam expressar suas manifestações culturais, independentemente de gênero, promovendo a acessibilidade e o empoderamento”.

Os shows terão intérpretes de LIBRAS e guias para cegos. O evento também disponibilizará a programação impressa em braile.





Programação

Sábado - 29/6

15h Quarteto Elas

16h Edy Miranda e Lucas Teles

17h Refrão de Mármore

18h Visão do Samba

Domingo - 30/6

15h Dani Ribeiro

16h Nó Cego

17h Thiago Duarte





Serviço

Festival Visão de Arte

Sábado (29/6) e domingo (30/6), a partir das 15h, no Estacionamento da Administração do Riacho Fundo. Entrada franca