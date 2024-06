Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (26/6)

A retidão

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono

Justiça, todos queremos, mas nos lembramos dela apenas quando somos vítimas das distorções do sistema, ou dos exageros egoístas que as pessoas cometem com ar de naturalidade, porém, temos dificuldade de nos comportarmos sistematicamente para promover o bem comum, que é a única e real forma de justiça.

Se agíssemos com retidão e integridade até nos mínimos detalhes do dia a dia, promoveríamos o bem comum e, apesar de não consertar o mundo egoísta em que existimos, com certeza faríamos uma enorme diferença no círculo de influência que construímos com nossas presenças.

Os princípios ativos da retidão, pela sua própria natureza, nunca são egoístas, mas orientados à justiça social, ao benefício do maior número possível de seres humanos o tempo todo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As dores ocultas se tornam manifestas, não para você se atormentar um pouco mais que o habitual, mas para que sejam desfeitos os feitiços que amarram sua alma a um passado que não tem mais nada a agregar de positivo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Este é um momento no qual é melhor medir as palavras para que essas sejam o menos mal interpretadas possível. Não dá para controlar em absoluto o que as pessoas interpretam, mas dá para falar com esclarecimento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Invista seu tempo em assuntos produtivos, mas procure eliminar excessos e distrações, se focando no que, sabidamente, pode dar resultados interessantes. Estreite seu foco, se concentre no que seja produtivo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você pode não ter total certeza do que precisa fazer, mas é melhor deixar os dilemas para trás e agir assim mesmo, porque sobre a marcha da ação vai dar para fazer retificações e, no fim, vai dar tudo certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As emoções desencontradas precisam ser postas em ordem antes de mais nada, porque tudo o mais depende disso. Se você começar a agir sem que as emoções se reconciliem, provavelmente não acertará na tecla e terá de recuar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O bem do grupo deveria prevalecer sobre o bem individual, essa é a lei dos procedimentos universais que protege e oferece auspícios a todo aquele que se atreva a funcionar de acordo com ela. Esta é sua oportunidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Atividades divergentes e contraditórias costumam se apresentar e sua alma precisa selecionar direito o que vai fazer, porque, definitivamente, não dá para dar conta de tudo. Organize, planeje e faça o possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De certa forma, dá para prever o que virá a acontecer, talvez não na forma do acontecimento, mas no espírito da coisa. Essa antecipação mental ajuda você a se preparar devidamente para aproveitar o futuro. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Investigar as suspeitas é necessário, para você não ficar inventando histórias de conspiração, porém, mais importante do que isso é saber quando se desapegar das suspeitas, se essas se mostrarem infundadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se as discussões forem feitas em nome de maior esclarecimento, vale a pena se envolver nelas. Porém, se as discussões servirem ao propósito de cada pessoa achar que está com a razão, melhor fugir delas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há questões interessantes e valiosas em andamento, mas que surgem num momento em que a alma está em comoção diante da perspectiva de ter tanto para fazer, que imagina que não vai dar conta do recado. Vai dar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há jeitos e jeitos de as tarefas serem cumpridas. Você pode fazer tudo no automático e ainda por cima resmungar interiormente por isso, agregando densidade à situação. Há também como fazer tudo com alegria.