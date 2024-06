Reprodução/ SBT Eliana

A Globo definiu os primeiros projetos para Eliana Michaelichen como sua nova contratada. Conforme informado pelo Notícias da TV, Eliana apresentará a próxima temporada de "The Masked Singer Brasil" em 2025. "A loira e a emissora já acertaram a novidade." Outros projetos estão sendo planejados para ela, mas essa será sua primeira empreitada na nova casa.

O anúncio oficial da contratação será feito no "Fantástico". Renata Capucci entrevistará Eliana, e a entrevista deve ir ao ar neste domingo (30). Durante a conversa, Eliana recordará o início de sua carreira, a transição de apresentadora infantil para programas familiares e falará sobre seu futuro na Globo. No domingo seguinte (7), Eliana participará ao vivo do "Domingão com Huck", onde Luciano Huck prepara uma grande homenagem para ela.

Eliana também fará parte do júri da final da "Dança dos Famosos". Antonio Banderas participará do programa em uma ação de merchandising. Além disso, a Globo planeja incluir Eliana na nova formação do "Saia Justa" do GNT, tendo atrasado a temporada de 2024 para acomodar sua participação. "A emissora quer tanto Eliana que atrasou a temporada 2024 do programa." Até agora, foram confirmados Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista para o programa.

Além de "The Masked Singer", um novo projeto está sendo criado especialmente para Eliana, com estreia prevista para 2025. A Globo vê Eliana como uma "candidata natural" para substituir Ana Maria Braga em caso de aposentadoria, mostrando a confiança na capacidade e versatilidade da apresentadora.

O post Eliana será apresentada no próximo domingo na Globo, e já tem programa definido foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.