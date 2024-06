Segunda edição de FestCaras prorroga inscrições para festival

Estão abertas as inscrições gratuitas para participar da 2º FestCaras. O festival será realizado entre os dias 1º de julho e 4 de julho, e 8 e 10 de julho, no Teatro SESC Newton Rossi, em Ceilândia. Os interessados têm até o dia 30 de junho para completar a inscrição. Com prêmios de R$500 e R$1000, o evento conta com júri popular e júri especializado.

O festival é idealizado pelo Grupo Caras — Teatro Multifácico. Fundado em 2010 na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, o grupo apresenta propostas artísticas no DF e entorno, além de realizar espetáculos com diferentes temas sociais, relacionando e promovendo ações educativas por meio da arte em escolas públicas, a fim de enaltecer a produção artística local.

A primeira edição de FestCaras foi executada no ano passado, com grande sucesso. Com a proposta de abrir portas para novos artistas locais, o evento volta com uma segunda edição, oferecendo R$8,5 mil distribuídos em 15 categorias diferentes, entre elas de melhor direção, melhor cenário, melhor figurino, além de melhor ator e atriz. Também será cedido aos ganhadores um troféu, no qual foi dado o nome Elmo Ferrer, em homenagem ao mestre das artes cênicas Túlio Guimarães.

Serão realizados sete dias de evento, sendo cinco dias competitivos. Os participantes deverão executar uma mostra com 20 enquetes de 10 a 20 minutos. As mostras apresentadas serão observadas e selecionadas por uma equipe de curadoria com profissionais experientes na área teatral. “O Festival busca promover a experiência artística como meio de inclusão social e de descentralização do fazer artístico.” - conta Letícia Lins, uma das fundadoras do Grupo Caras, em nota.







Serviço

2º FestCaras

Inscrições abertas até o dia 30 de junho, acessando o formulário aqui: . Evento será realizadoenytre os dias 1º e 10 de julho, no Teatro SESC Newton Rossi, em Ceilândia, todos os dias, a partir das 19h.