Dez anos após deixar a Globo, Xuxa acertou seu retorno à emissora onde trabalhou por quase três décadas. Em uma reunião com o diretor-geral Amauri Soares, foi decidido que a apresentadora conduzirá um quadro sobre adoção de animais domésticos no programa "Fantástico". A equipe de Jornalismo da Globo ainda está definindo os detalhes do novo quadro.

A proposta do novo quadro é promover um "match" entre pessoas que desejam adotar um animal e bichos que necessitam de tutores. Conforme apurado pelo F5, o formato do quadro ainda está sendo desenvolvido e não tem previsão de estreia, embora a expectativa seja que seja lançado ainda este ano.

Leia também: Xuxa perde ação contra Carla Zambelli e terá que pagar advogados



Esta iniciativa visa atender tanto às necessidades dos animais quanto aos desejos das pessoas que procuram um novo companheiro. Até o momento, nem Xuxa nem a Globo se pronunciaram oficialmente sobre o novo projeto.

No entanto, a volta de Xuxa à Globo marca um reencontro significativo entre a apresentadora e a emissora que foi sua casa por muitos anos. A apresentadora, que construiu uma carreira sólida na televisão brasileira, agora retorna com um projeto que une entretenimento e uma causa social relevante.

O post Xuxa volta a ser contratada da Globo após 10 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.