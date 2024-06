Cine Brasília oferece programação especial para Mês do Orgulho LGBT

Em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, o Cine Brasília fará uma exibição especial de filmes a partir desta quinta-feira (27/6) e até dia 3 de julho. Os longas 13 sentimentos e O amor sangra serão as obras oferecidas pelo espaço com essa temática de diversidade, além do curta-metragem Tudo o que podia ser.

A primeira produção a ser exibida é O amor sangra, sempre às 16h20. Estrelado por Kristen Stewart, o filme acompanha a história de amor entre a tímida gerente de uma academia e uma ambiciosa fisiculturista. Já 13 Sentimentos estará em cartaz sempre às 20h no espaço. Dirigido por Daniel Ribeiro, responsável pelo longa de mesmo tópico LGBTQIA+ Hoje eu quero voltar sozinho, a produção reflete sobre amor, solidão e sexualidade. Por fim, Tudo o que podia ser será exibido sempre às 18h15. O enredo aborda a descoberta e socialização de membros da comunidade LGBT que contam com o apoio de amigos em meio à repressão sexual.

Além da Programação Arco-íris, o Cine Brasília disponibilizará Kung Fu Panda 4 para o público infantil, às 10h, e curtas sobre a migração nordestina para o Sudeste, às 14h.