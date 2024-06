Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (27/6)

AS VERDADES CONVENIENTES

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Ainda que um Anjo surgir diante de ti e te afirmar que no centro do teu coração está tudo que almejas, todo o poder, carisma e beleza com que sonhas, mesmo assim dificilmente consagrarias teu tempo a abrir essa porta e descobrir a faísca da Vida de tua vida.

E isso é assim porque tua consciência está seduzida pela múltipla diversidade do mundo fenomênico e se dedica sistematicamente a se apropriar dele com a força dos desejos, sem se importar com que o próprio ato de se dedicar a essa experiência só é possível porque a Vida de todas as vidas arde no centro do coração.

Assim, fazendo pouco caso de que a verdade seja outra, te dedicarás com afinco e consistência a acreditar somente nas verdades que te sejam convenientes, as que confirmem teu prévio convencimento e nada além.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O terreno é seguro demais para você atropelar os fatos e impor suas condições; procure, dessa vez, se adaptar às circunstâncias e fluir junto com a onda da vida, porque assim você avançará mais do que atropelando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As complicações podem até ser cansativas, mas oferecem a você a oportunidade de ganhar tempo antes de tomar decisões conclusivas. Esse tempo que você vai ganhar permitirá o surgimento de novas informações. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suas intenções não prevalecerão por obra e graça do mundo Divino, suas intenções podem até receber as bênçãos celestiais, mas se você não se dedicar a fazer o que estiver ao seu alcance, tudo passará em brancas nuvens.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agradar todo mundo seria impossível, mas ficar desagradando a todos sistematicamente porque seja impossível conciliar as diferenças, tampouco seria essa uma saída honrosa. É hora de luzir suas capacidades diplomáticas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite cair na ilusão de que tudo poderia ser mais simples, porque a complexidade desta parte do caminho não veio para atormentar você, mas para oferecer a oportunidade de ampliar a margem de manobra de suas negociações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando as pessoas se entendem, tudo flui com facilidade, e o contrário também é verdade. Aproveite este momento, porque aparentemente há clima favorável ao entendimento, e isso é algo que ajudará muito você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Use o discernimento, porque está tudo muito misturado nesta parte do caminho, e isso agrega complexidade ao cenário. No entanto, as complicações podem favorecer você, porque provocam demoras benéficas. Experimente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Quando há entendimento, isso significa avanço, mas de um tipo que, se não houver uma prática que espelhe esse entendimento, produzirá um atraso maior ainda do que se estava experimentando. Cuide para isso não acontecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais complexo seja o cenário pelo qual sua alma transita, melhor para você, porque nesta parte do caminho é preciso combinar ingredientes discordantes para dar resultados prodigiosos. Você consegue.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pareceria que seu destino está nas mãos dessas pessoas que, por enquanto, decidem o rumo das coisas. Porém, sua alma não está desprovida de recursos para intervir e também fazer parte das decisões. Participe.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Que tudo seja simples e leve! Procure seguir essa orientação para dar conta do que acontece na atualidade, porque se você começar a deixar que as preocupações pesem na consciência, as dificuldades aumentarão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça negociações, alongue as conversas, pechinche, faça de conta que está num enorme mercado e que nele é preciso você agir com estratégia e planejamento, poupando recursos e ao mesmo tempo pegando o que seja preciso.