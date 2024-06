Banda brasiliense Dennehy lança novo single ‘Make me do it’

Riffs agressivos, sintetizadores característicos da década de 1980 e sentimentos à flor da pele descrevem o novo single da banda brasiliense Dennehy. Make me do it explora espectros de emoções que se transformam do amor ao ódio em um videoclipe com animação de Lucas Melo.

Dennehy é composto por Luna Vaz no vocal, Gus de Bem na bateria, Cookie no baixo e Felipe Santos na guitarra. A vocalista do quarteto conta em entrevista ao Correio que o single faz parte de uma leva de músicas que giram em torno do personagem Catharsis: “Ele representa nosso lado sombra, sentimentos que tentamos reprimir por julgamentos internos e externos.” De atmosfera sombria, a faixa foi escrita a partir dos próprios sentimentos de Luna.

A evolução da banda é marcada pela exploração de vários estilos musicais diferentes. A vocalista se sente chocada ao comparar o lançamento com as músicas antigas: “Parece uma banda completamente diferente!”. Sempre muito experimental na identidade sonora e visual, o quarteto amadurece profissionalmente em conjunto.

Catharsis se depara com a sua pior versão na música e entra em conflito por não gostar de si mesmo. As palavras acompanham a história de não saber qual decisão tomar. “O refrão vem daí. Você se sentir obrigado a encarar um lado seu que tentou esconder, mas sentimentos nunca conseguem ser escondidos por tanto tempo. A gente começa a transbordar uma hora. E quanto mais você tenta reprimir um lado seu, mais ele vai vir à tona”, diz Luna.

A recepção do público ao lançamento foi entusiasmada e o grupo se sente engajado para entregar mais. “Isso dá muito estímulo. Saber que as pessoas gostaram, estão ansiosas e querem mais é quase um combustível”, alega a vocalista.