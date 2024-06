Arte urbana de Odrus reflete sobre pessoas com deficiência

A exposição Silenciado pelo destino, do artista plástico Odrus, está em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo até o dia 7 de julho. Odrus, ou Rafael Santos, é surdo e utiliza a arte urbana para deixar impressas suas reflexões artísticas.

A exposição conta com 20 obras que exploram a jornada pessoal e artística de Odrus destacando as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência e a maneira como a sociedade muitas vezes silencia essas vozes. Ele usa a arte para deixar as marcas da própria trajetória como uma pessoa negra, surda e que veio de uma comunidade periférica.

O evento conta com recursos de audiodescrição em todas as obras e faz parte do projeto Trilha da Inclusão, que tem como objetivo a inclusão e a acessibilidade cultural para pessoas com deficiência.





Serviço

Silenciado pelo destino

Até dia 7 de julho, de terça a domingo, das 10h às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)