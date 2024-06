Tífane, 2º álbum de Diogo Defante, está disponível nas plataformas

Novo álbum de Diogo Defante, Tífane foi lançado nesta quinta-feira (27/6) e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Tífane traz crônicas do artista além de conter a faixa Talalau, colaboração com a rapper curitibana Karol Conká.

Este é o segundo disco do comediante. Anteriormente, Defante lançou um EP de nome Robson, realizando uma turnê nas principais capitais do país. Agora Diogo volta com um álbum completo com uma música bastante conhecida pelo público, Gari. A faixa acumula meio milhão de plays nas plataformas digitais.

Além da canção Gari, Tífane ainda conta com sete canções inéditas de Defante. A obra musical conta histórias mirabolantes nas músicas Talalau e Lambe os homem. Diogo revela que construiu o álbum baseado em suas experiências individuais, além de explorar diferentes estilos musicais, “Nesse novo álbum, eu explorei mais estilos musicais. Mas a essência é o rock. Não me prendo à letra, busquei temas diferentes, que não necessariamente são pensados pro pessoal rir", conta o comediante, em nota.