Fest rock Brasília divulga bandas selecionadas em chamamento público

O Fest rock Brasília é um festival de rock autoral destinado a bandas e artistas solo do Distrito Federal e do entorno. Após encerrar o chamamento público para os interessados em se apresentar no evento se inscreverem, o projeto divulga a programação completa que comporá os shows na Torre de TV nos dias 15 e 16 de junho.

As atrações serão compostas por Binarious, Brazilian blues band, Caos lúdico, Corujones, Detrito federal, Device, Haynna e os verdes, Joe silhueta, Kidsgrace, Mariana Camelo, Mitsein, MIV, Os cabeloduro, Seconds of noise, Xavosa e Wild hunt. As bandas convidadas são 5 Generais, Nata violeta, Pravda e o Brasília metal legends, que reúne músicos diversos em tributo às bandas brasilienses de heavy metal dos anos 1980 e 1990.

Foram mais de 200 inscrições, o que reafirma a força do rock como patrimônio cultural e imaterial do DF. Para promover a inclusão e a diversidade, entre as 16 bandas selecionadas, oito têm vocal feminino, sendo duas formadas exclusivamente por mulheres, seis têm pelo menos um integrante negro ou LGBTQIAP+ e quatro têm pessoas com deficiência na composição. Os grupos selecionados receberão um cachê de R$ 4,5 mil pela participação.

A Kidsgrace é uma banda de hardcore brasiliense composta exclusivamente por mulheres, trans e cis. A vocalista Tuttis avalia o Fest rock como um evento necessário para dar visibilidade para os artistas undergrounds da cena da cidade. “Brasília é a capital do rock, mas não oferece muitas oportunidades para bandas que fogem do padrão. São essas bandas que, todos os fins de semana, enchem os pubs e barzinhos da cidade com a música autoral”, diz.

A vocalista observa que ainda existem olhares tortos e julgamentos para o grupo feminino, mas as vagas do projeto reservadas para minorias mostram que essa realidade está em mudança. Tuttis ressalta que as mulheres sempre estiveram na cena musical e agora estão ganhando protagonismo.

Andressa Munizo, vocalista e guitarrista do trio feminino Binarious, conta que o público pode esperar do show da banda elementos visuais, figurinos diferentes e músicas inéditas. Ela convida os brasilienses a comparecerem no festival para terem contato com bandas incríveis da cidade.

Banda Binarious (foto: Kelvia Tiba)





“Sinto que as mulheres dentro da cena do rock trazem novas perspectivas. Nossa mensagem está sendo ouvida, não mais apenas sendo utilizada como um produto de marketing. É uma grande inspiração ver que os tempos estão mudando, e a luta para ocupar mais espaços é constante. A inclusão feminina acaba por focar, muitas vezes, somente em mulheres brancas, então ainda existe trabalho para nos valorizar por completo”, argumenta Andressa.

Serviço

Fest rock Brasília

No sábado (15/6), das 16h às 23h, e no domingo (16/6), das 15h às 22h, na Torre de TV (Eixo monumental). Classificação indicativa livre. Entrada franca.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel