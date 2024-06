"Me dediquei de corpo e alma", afirma Daniel Lehardt, sobre segundo reality

O modelo e ator Daniel Lenhardt, conhecido por sua participação na 20ª edição do Big Brother Brasil, carimbou recentemente mais um reality: o Túnel do amor, reality transmitido pelo canal Multishow e disponível na Globoplay. O programa, apresentado pela também ex-BBB Ana Clara Lima, reúne melhores amigos divididos em duas casas para que um arme um match para o outro.

Ao contrário do BBB, agora o taurino de 27 anos deu fluidez à sua bissexualidade. “Eu me dediquei de corpo e alma a cada desafio e a cada interação no Túnel do amor. Foi uma jornada intensa e enriquecedora que me ajudou a crescer como pessoa e profissional. Ali pude dividir momentos únicos com novos amigos, foi uma experiência que misturou desafios e muita diversão”, afirmou o gato de Selbach (RS), que também se arriscou nas plataformas de conteúdo adulto explícito.

Daniel Lenhardt (foto: Divulgação)

O ex-BBB, que também possui uma carreira bem-sucedida no mundo da moda, está finalizando sua temporada internacional nas Filipinas, na Ásia. O gaúcho que, mesmo longe, esteve a frente de movimentos para ajudar o Rio Grande do Sul, refletiu sobre seu momento atual: “Passar essa temporada na Ásia foi incrível e com ou muito para minha carreira! E, participar do segundo reality foi uma aventura bem bacana.”